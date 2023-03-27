Хотели отправить на Херсонщину: россияне разбили свою бронетехнику на крымском мосту

Российские захватчики решили переправить пять единиц бронетехники через так называемый крымский мост, чтобы усилить оккупационные войска на временно оккупированной Херсонщине. Однако что-то пошло не так, и эта техника не переехала через мост.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что оккупанты пытались переправить через пока целый крымский мост бронеавтомобили 3-СТС "Ахмат". Однако дальше моста они не двинулись.

Обратите внимание Около Авдеевки и Марьинки бригады из Оренбурга готовятся к "жесту доброй воли"

Что произошло с вражеской бронетехникой

Событие произошло 26 марта. Колонна из 5 бронеавтомобилей 3-СТС "Ахмат" 34-й отдельной мотострелковой бригады отправилась так называемым крымским мостом к временно оккупированному полуострову. Но не доехали.

Бронетехника попала в ДТП. По официальной версии, причиной этого стало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны".

Эта бронетехника ехала в Херсонскую область и должна была доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении. Но вместо того 4 из 5 бронеавтомобилей нуждаются в серьезном ремонте.



Вражеская бронетехника после столкновений / Фото ГУР МО

Потери врага на войне

Пока враг самостоятельно ликвидирует свою технику, украинские воины продолжают уничтожать ступившего на нашу землю захватчика. На 27 марта наши воины с начала вторжения ликвидировали и уничтожили: