Хотели отправить на Херсонщину: россияне разбили свою бронетехнику на крымском мосту
Источник:Главное управление разведки Минобороны
Российские захватчики решили переправить пять единиц бронетехники через так называемый крымский мост, чтобы усилить оккупационные войска на временно оккупированной Херсонщине. Однако что-то пошло не так, и эта техника не переехала через мост.
В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что оккупанты пытались переправить через пока целый крымский мост бронеавтомобили 3-СТС "Ахмат". Однако дальше моста они не двинулись.
Обратите внимание Около Авдеевки и Марьинки бригады из Оренбурга готовятся к "жесту доброй воли"
Что произошло с вражеской бронетехникой
Событие произошло 26 марта. Колонна из 5 бронеавтомобилей 3-СТС "Ахмат" 34-й отдельной мотострелковой бригады отправилась так называемым крымским мостом к временно оккупированному полуострову. Но не доехали.
Бронетехника попала в ДТП. По официальной версии, причиной этого стало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны".
Эта бронетехника ехала в Херсонскую область и должна была доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении. Но вместо того 4 из 5 бронеавтомобилей нуждаются в серьезном ремонте.
Вражеская бронетехника после столкновений / Фото ГУР МО
Потери врага на войне
Пока враг самостоятельно ликвидирует свою технику, украинские воины продолжают уничтожать ступившего на нашу землю захватчика. На 27 марта наши воины с начала вторжения ликвидировали и уничтожили:
- около 171160 захватчиков;
- 3595 танков;
- 6953 боевых бронированных машин;
- 2638 артиллерийских систем;
- 523 реактивные системы залпового огня;
- 277 средств ПВО;
- 305 самолетов;
- 291 вертолет;
- 2216 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 911 крылатых ракет;
- 18 кораблей и катеров;
- 5 493 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
- 285 единиц спецтехники.