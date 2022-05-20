3 убитых и 5 раненых: Россия бьет по Донецкой области вдоль всей линии фронта

По состоянию на 20 мая российские захватчики продолжают обстрелы по всей линии фронта Донецкой области. Речь идет о территории от Марьинской до Лиманской общины.

Есть жертвы и пострадавшие

Глава Донецкой ОВА сообщил, что в течение дня российские захватчики повредили на территории Донецкой области 27 жилых домов, а также – 8 сооружений гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие.

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За 20 мая россияне убили еще 3 мирных жителей Донбасса, все трое – в Лиманской общине: в Лимане, Новоселовке и Сосновом,

– сообщил Кириленко.

Кроме того, известно о 5 пострадавших.

Глава ОВА сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области российские захватчики убили по меньшей мере 400 гражданских. Количество погибших в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.

Кириленко подчеркнул, что российские захватчики будут наказаны за все их преступления на украинской земле.

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Глава ОВА рассказал, что на территории Марьинской общины российские оккупанты обстреляли еще одно учебное заведение. Речь идет о школе в Елизаветовке.

По Красногоровке враг бил из миномета. Как следствие – обесточена большая часть города.

В Лимане захватчики разрушили полностью здание суда. Кроме того, в результате вражеских обстрелов существенно пострадали две местные многоэтажки. По словам Кириленко, есть полностью выгоревшие квартиры.

Глава Донецкой ОВА сообщил, что под обстрел снова попал Авдеевский коксохимический завод, а также – жилые кварталы города. Кириленко подчеркнул, что пока нет данных о пострадавших.

Также российские захватчики нанесли очередной авиаудар по Очеретину. Враг повредил дом и хозяйственное помещение. Кроме того, в результате обстрела пострадали жилые массивы сел Соловьево и Красногоровка.

Кириленко рассказал, что на Светлодарском направлении захватчики повредили электроснабжение Новолуганского. К счастью, к вечеру украинские специалисты восстановили его.

На территории Торецкой общины враг бил по Нью-Йорку и Сухой Балке. По данным Кириленко, в Нью-Йорке пострадал один человек. В Сухой Балке захватчики повредили дом и магазин.

Кириленко заверил, что все преступления российских оккупантов тщательно фиксируют. Враг заплатит за все.

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