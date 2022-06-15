3 вопроса, на которые придется ответить перед Украиной Шольцу, Макрону и Драги

Конечно, очень важно, чтобы украинская армия имела возможности с западным оружием сражаться с врагами, чтобы она гнала их с украинской земли.

Демаркация границ зла

Вероятно, это может быть важной темой переговоров в украинской столице, когда в Киев прибудут федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

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Президент Владимир Зеленский и другие украинские руководители будут обсуждать с европейскими лидерами увеличение военной помощи для Украины. Необходимость увеличения этой военной помощи тем более важна, чтобы в руках оккупантов не оказалась вся территория Луганской и Донецкой областей и чтобы даже, если врагу удастся в определенных местах закрепиться, затем выбить его из этих территорий и перейти впоследствии к освобождению территории, которая была оккупирована еще в 2014 году, чтобы выйти на государственную границу Украины.

И, конечно, здесь среди переговоров с европейскими гостями украинской столицы должна быть и тема кандидатства Украины в ЕС. Ведь эта война еще раз показала миру, что мы должны четко определить, где пройдет граница цивилизации и где начнется территория тьмы. Сейчас эта территория тьмы – это территория самой РФ и тех регионов, которые оккупируются Россией. И от Запада зависит, где он захочет провести четкую границу между человечеством и бесчеловечностью, между светом и тьмой, между добром и русским злом.

Марафон на длинную дистанцию

Сейчас говорят о том, что Европейская комиссия уже практически согласовала возможность предоставления кандидатского статуса для Украины и Республики Молдова. Это произойдет с определенными условностями. Очевидно, что для обеих стран выдвинут план, который после предоставления статуса кандидата в члены ЕС будет выполняться еще до того, как начнутся переговоры о самом членстве в ЕС.

Хочется все-таки напомнить, что членство в ЕС – это процесс. Первый этап – это кандидатство, второй этап – это решение о переговорах ЕС с той или иной страной. Третий этап – это сами переговоры, которые могут длиться годами и десятилетиями. Некоторые страны-кандидаты в члены ЕС ожидают даже самого стартования этих переговоров, и для этого есть немало важных условий.

Каждая страна-член ЕС может заблокировать проведение таких переговоров, как сейчас, скажем, происходит с Республикой Северная Македония. Болгария блокирует начало переговоров о членстве соседней страны, потому что требует, чтобы перед этим были согласованы исторические аспекты отношений между Софией и Скопье. Чтобы были определенные решения на уровне гуманитарном. И Северная Македония годами ожидает таких договоренностей.

Ну и потом, после того как переговоры заканчиваются успешно, начинается именно процедура вступления страны в ЕС. В случае с Украиной это может занять от 8 до 15 лет. Однако сам факт кандидатства уже ясно скажет и о намерениях самого ЕС, и о намерениях самой Украины. Он поставит точку на имперских амбициях РФ.

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И, конечно, может открыть дорогу для наиболее важного для украинской безопасности решения, без которого трудно представить мирную жизнь на украинской территории в течение следующих лет и даже десятилетий – это вступление Украины в Североатлантический союз.

Конечно, это также должно быть темой для переговоров между Украиной, Германией, Францией. Ведь в 2008 году именно Германия и Франция выступали против предоставления Украине Плана членства в НАТО. А сейчас, как я считаю, именно эти страны должны выступать за предоставление такого плана.

Евроатлантическая интеграция Украины должна стать четким и жестким ответом на войну Владимира Путина против нашей страны. На территории Украины должен быть поднят флаг Североатлантического союза.

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