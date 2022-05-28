30 лет в небе: Зеленский эмоционально вспомнил, как вручал "Золотую звезду" вдове Героя

Владимир Зеленский во время выступления перед студентами Стэнфорда вспомнил, как вручал "Золотую звезду" вдове Героя. Он провел 30 в небе и остался там.

Зеленский рассказал студентам, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве проводят особую церемонию. Речь идет о награждении украинских защитников и защитниц – наиболее отличившихся, тех, кому присвоили звание Герой Украины, сообщает 24 канал.

Оружие, санкции, конфискация российских активов: Зеленский обратился к студентам Стэнфорда

Президент отметил, что церемония проходит в том зале президентской резиденции, где раньше встречали высших должностных лиц стран мира. В частности, президентов и глав правительства. Зеленский рассказал, что сегодня он там вручает орден "Золотая звезда" Героям Украины. Или – отдает ордена родным Героев, которых наградили посмертно.

Зеленский напомнил, что недавно наградил пилота боевой авиации – одного из лучших. Герой погиб в боях за Украину.

Когда я отдавал его "Золотую звезду" его жене, я сказал ей слова сострадания. Соболезнование, что он ушел из жизни. И у нее на глазах выступили слезы. Она ответила, что он не ушел. Что он 30 лет был в небе. И сейчас – остался в небе,

– поделился Зеленский.

Президент признался, что у него выступили слезы. Он почувствовал, что смерть не смогла покорить эту семью. Герой остался в небе. Он жив для своей жены. Так всегда будет.

Каждый должен помнить защитников и защитниц

Зеленский во время своих вечерних обращений к украинцам традиционно уведомляет государственные награды для украинских защитников и защитниц. Многих героев отмечают посмертно.

Президент заявил, что каждый и каждый должны помнить об этих людях , которые отдали свои жизни за Украину. Зеленский подчеркнул: погибшие защитники и защитницы отдали свою жизнь, чтобы поколения украинцев могли свободно жить, а также самостоятельно выбирать, с кем дружить, кого уважать и какие ценности передавать своим детям.

Важно – Зеленский выступил перед студентами Стэнфорда: смотрите видео

Во время обращения в ночь на 28 мая Зеленский сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 198 военных ВСУ. Из них – 4 посмертно. Также украинский лидер наградил 27 военнослужащих Главного управления разведки.