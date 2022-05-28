Зеленський розповів студентам, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Києві проводять особливу церемонію. Мовиться про нагородження українських захисників та захисниць – тих, хто найбільше відзначилися, тих, кому присвоїли звання Герой України.

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Президент зауважив, що церемонія відбувається у тій залі президентської резиденції, де раніше зустрічали найвищих посадових держав країн світу. Зокрема, президентів та голів уряду. Зеленський розповів, що сьогодні він там вручає орден "Золота зірка" Героям України. Або ж – віддає орден рідним Героя, якого нагородили посмертно.

Зеленський пригадав, що нещодавно нагородив пілота бойової авіації – одного з найкращих. Герой загинув у боях за Україну.

Коли я віддавав його "Золоту зірку" його дружині, я сказав їй слова співчуття. Співчуття, що він пішов з життя. І у неї на очах виступили сльози. Вона відповіла, що він не пішов. Що він 30 років був у небі. І зараз – залишився у небі,

– поділився Зеленський.

Президент зізнався, що у нього виступили сльози. Він відчув, що смерть не змогла підкорити цю родину. Герой залишився у небі. Він – живий для своєї дружини. Так буде завжди.