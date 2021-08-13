30 лет Независимости Украины в фото: как это было

Украина готовится к масштабному мероприятию – празднованию 30 годовщины Независимости. Поэтому самое время вспомнить самое важное из истории страны в фотографиях.

Наша страна – относительно молодая на карте мира. Впрочем, за 30 лет после обретения независимости мы уже успели многое пережить и стать сильнее.

Обратите внимание Вспомнить все: 24 канал запустил масштабный проект к 30 Дню Независимости Украины

Мы учились на своих ошибках, учились вместе строить государство и противостоять тем, кто не дает нам развиваться и стремиться к новым амбициозным достижениям. Мы меняли власть, выбирали вектор развития, побеждали и покоряли новые вершины. Рассказываем о том, чем запомнились годы Независимости.

1991. Провозглашение Независимости Украины

24 августа 1991 года под зданием Совета в Киеве собралось около 50 тысяч человек. На внеочередной сессии украинского парламента приняли Постановление и Акт провозглашения Независимости Украины. После длительных споров документ поддержали 346 из 362 присутствующих нардепов.



Голосование за Независимость Украины / Фото Укринформ



В Раду вносят флаг Украины / Фото Ефрема Лукацкого

1992. Украина присоединилась к миссии ООН

Украина присоединилась к миссии ООН и НАТО. Для этого в рекордные сроки сформировали 240 отдельный специальный батальон. Понадобился рекордно короткий срок – 3 недели. Первые украинские миротворцы прибыли на территорию Боснии и Герцеговины уже в июле.



Украина присоединилась к миссии ООН / Архивное фото

1993. Масштабная забастовка шахтеров

В июне стартовала самая масштабная забастовка шахтеров Донбасса за всю историю Украины. К этому прежде всего привело значительное повышение цен на продовольствие. В общем бастовали 230 из 250 шахт, около 40 шахтостроительных управлений, 400 предприятий металлургической, машиностроительной, химической промышленности и других отраслей.



Забастовка шахтеров в 1993 году / Фото Укринформ

1994. Подписание Будапештского меморандума

5 декабря лидеры Украины, США, Великобритании и России подписали в Будапеште меморандум о неядерном статусе Украины. В обмен страны обязались уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы, воздерживаться от угрозы силой. Впрочем, впоследствии это так и не остановило Москву от агрессивных действий.



Момент подписания Будапештского меморандума / Фото из "Википедии"

1995. Конституционный договор между Радой и Президентом

В июне Леонид Кучма и Александр Мороз, пытаясь разрешить кризисную ситуацию, подписали Конституционный договор между Президентом Украины и Верховной Радой. Этот шаг значительно укрепил власть главы государства, ведь предусматривал, в частности, контроль над регионами.



Подписание Конституционного договора / Архивное фото

1996. Создание украинской станции Академик Вернадский

В феврале британцы бесплатно передали украинцам свою антарктическую станцию, она получила название "Академик Вернадский". В первой экспедиции принимали участие 12 человек, они провели на самом холодном материке мира почти 1,5 года.



Участники первой украинской антарктической экспедиции / Фото из архива Геннадия Милиневского

1997. Первый гражданин независимой Украины в космосе

Украинец Леонид Каденюк совершил космический полет в составе миссии STS-87. В экипаже ему была отведена роль ученого-биолога. Впервые из космоса гражданин Украины вел диалог со своим государством. Полет длился 15 суток 16 часов 35 минут и 1 секунду.



Каденюк с другими астронавтами миссии STS-87 / Фото NASA

1998. Первый футбольный матч Украина против России

Футбольный матч в рамках отборочного турнира Евро-2000 стал первой встречей команд Украины и России на таком высоком уровне. Этот поединок окрестили "матчем века". Нашей сборной удалось торжествовать, поединок завершился со счетом 2:3.



Сборная Украины перед историческим матчем с Россией / Архивное фото

1999. Трагическая гибель Вячеслава Черновола

В марте лидер "Народного руха Украины" Вячеслав Черновол погиб в жуткой аварии под Киевом. ДТП произошло за пол года до выборов президента, на которых он мог стать основным соперником Кучмы. Соратники и родные Черновола убеждены, что это было политическим убийством.



Черновол погиб в ДТП при странных обстоятельствах / Архивное фото

2000 – 2001. "Украина без Кучмы"

В сентябре исчез журналист Георгий Гонгадзе, который открыто критиковал президента Кучму и его окружение. Впоследствии в лесу в Киевской области нашли его обезглавленное тело. Это вызвало возмущение среди общественности, люди массово вышли на улицы. Палаточный городок свернули в сентябре, однако в новом году поднялась вторая волна протестов.



Столкновения протестующих и милиции под Администрацией Президента / Фото PHL

2001. Визит Папы Римского в Украину

Папа Иоанн Павел II прибыл в Украину по приглашению украинского правительства и католических иерархов. В рамках своего визита он посетил Киев и Львов и отслужил 4 службы для более 1,6 миллиона верующих. Важно, что проповеди он произносил на украинском языке.



Папа Римский во время визита во Львов / Фото AFP

2002. Скниловская трагедия

Это самая масштабная катастрофа в истории авиашоу. Во время праздничного мероприятия на аэродроме под Львовом истребитель упал в толпу зрителей. В тот момент пилоты выполняли фигуры высшего пилотажа. Погибли 77 человек, среди них – 28 детей. Более 250 очевидцев попали в больницу.



Катастрофа унесла жизни десятков людей / Фото "Радио Свобода"

2003. Конфликт за остров Тузла

В сентябре российские власти начали возводить дамбу от берегов Таманского полуострова до украинской Тузлы. Все это, чтобы присоединить остров его к материковой части России. Отношения между странами обострились. В итоге политикам удалось договориться о прекращении строительства.



Украинские военные вкапывают пограничный столб / Архивное фото

2004. Руслана выиграла Евровидение

Украинка Руслана Лыжичко завоевала сердца европейцев на конкурсе Евровидение. Победу ей принесла песня Wild Dances. Самые высокие баллы она получила от Израиля, Исландии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России и Турции.



Эффектное выступление Русланы на Евровидении / Фото Getty images

2004 – 2 005. Победа Оранжевой революции

Важная веха в истории украинского народа – Оранжевая революция, вспыхнувшая в ответ на массовые фальсификации на выборах президента. Чтобы защитить свои права и голоса, в Киев приехали сотни тысяч человек. В итоге Виктор Ющенко официально принял присягу и стал третьим украинским президентом.



Виктор Ющенко во время Оранжевой революции в Киеве / Фото EPA

2006. Триумф Украины на чемпионате мира по футболу

Украинская сборная по футболу смогла дойти до четвертьфинала чемпионата мира. Это лучший результат для нашей страны на этих соревнованиях. Сначала "сине-желтые" проиграли испанцам, но впоследствии разгромили Саудовскую Аравию и со счетом 1:0 победили Тунис. В 1/8 финала мы уступили итальянцам, которые впоследствии получили титул чемпиона турнира.



Украина на ЧМ-2006 по футболу / Фото Eurosport

2007. Фосфорная авария под Ожидовом

Техногенная катастрофа, произошедшая в июле на Львовщине. На участке Красное – Ожидов сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором, некоторые из них загорелись. Сложность ситуации заключалась в частности в том, что водой тушить фосфор нельзя.



Спасатели ликвидируют масштабный пожар / Фото EPA

2008. Варфоломей в Украине

Вселенский патриарх Варфоломей посетил Киев по случаю празднования 1020-летия крещения Киевской Руси. Накануне визита президент Ющенко распорядился наградить его I орденом князя Ярослава Мудрого – за выдающуюся церковную деятельность, направленную на подъем авторитета православия в мире.



Вселенский патриарх Варфоломей с Виктором Ющенко / Фото Укринформ

2009. Газовое соглашение Тимошенко – Путина

2008 – 2009 годы запомнились очередной российско-украинской газовой войной. Она закончилась подписанием соглашения между премьер-министрами стран – Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. При этом, украинский президент Виктор Ющенко высказывался против этих договоренностей.



Тимошенко и Путин во время подписания соглашений / Фото с сайта российского правительства

2010. Приход Януковича к власти

В 2010 году состоялась инаугурация Виктора Януковича и приход к власти его команды – правительства во главе с Николаем Азаровым. Уже через 4 года Янукович с позором убежит из Украины в Ростов-на-Дону после расстрелов Небесной Сотни в центре Киева. За эти годы своего пребывания у власти президент-беглец и глава его правительства отметятся нелепыми оговорками и курьезными ситуациями, ведением пророссийской политики, последствия которой до сих пор ощутимы в Украине. (К примеру, подписание Харьковских соглашений, которые значительно продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму и фактически способствовали захвату украинского полуострова в 2014 году).



Курьезный инцидент с Януковичем и венком / Фото УП

2011. Феноменальное достижение Кличко

В том году украинским боксерам Виталию и Владимиру Кличко удалось стать обладателями всех чемпионских поясов в тяжелой весовой категории. Кличко-старший завоевал пояс WBC, а младший – WBO, IBF и WBA.



Кличко собрали все чемпионские пояса в боксе / Фото EPA

2012. Чемпионат Европы по футболу в Украине

Украина и Польша получили право принять чемпионат Европы по футболу 2012 года. Впервые подобные соревнования провели в Восточной Европе. Кстати, на подготовку к соревнованиям наша страна потратила более 12 миллиардов евро.



Евро-2012 принимали Украина и Польша / Фото photo-pf

2013. Начало Революции Достоинства

Отклонение власти от проевропейского курса в ноябре привело к недовольству украинцев. Когда милиция применила силу против мирных митингующих, страна вышла на массовые протесты, которые длились вплоть до февраля 2014 года, до бегства Виктора Януковича в Россию.



Евромайдан перерос в Революцию Достоинства / Фото Unframe

2014. Соглашение об ассоциации с ЕС

Это соглашение между Украиной и Европейским Союзом об ассоциации, которая заменяет Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Политическую часть подписали 21 марта 2014 года, а вскоре, 27 июня, и экономическую.



Подписание "экономической" части Соглашения об ассоциации с ЕС / Фото EPA

2014. Катастрофа рейса MH17

17 июля в небе над Донбассом боевики сбили пассажирский самолет Boeing компании Malaysia Airlines. На борту самолета находились 298 человек. Выжить не удалось никому.



Фото с места трагедии​ / Фото Vice

2014 – 2015. Бои за Донецкий аэропорт

В мае российские наемники вошли на территорию Донецкого международного аэропорта, там начались длительные бои. Украинских военных, которые героически обороняли этот объект 242 дня, впоследствии назвали "киборгами".



Донецкий аэропорт после боев / Фото AP

2016. Джамала выиграла Евровидение

Украинская певица крымскотатарского происхождения завоевала для Украины вторую победу на европейском песенном конкурсе. Она выполнила свою авторскую песню "1944", в которой, в частности, вспоминала о депортации крымскотатарского народа.

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Джамала на Евровидении-2016 / Фото Getty images

2017. Безвиз для украинцев

В Страсбурге состоялось официальное подписание законодательного акта, которым ЕС ввел безвизовый режим для украинцев. Свои подписи на документе поставили тогдашний президент Европарламента Антонио Таяни и Кармело Абела, министр внутренних дел Мальты, которая председательствовала в то время в Совете ЕС. Украинский лидер Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии.



/ Фото с сайта АП

2018. Захват кораблей в Керченском проливе

В конце ноября российские военные напали на корабли ВМС Украины, которые через Керченский пролив осуществляли переход из Черного в Азовское море. В плен к врагу попали 24 моряка, 6 из которых – получили ранения.



Инцидент произошел в Керченском проливе / Фото росСМИ

2019. "Стадион, так стадион"

Накануне второго тура президентских выборов состоялись дебаты кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мероприятие организовали на стадионе "Олимпийский" в Киеве, там собралось более 20 тысяч зрителей.



Политики Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Фото Getty images

2019. В Украину вернулись пленники Кремля

Украина вернула 24 моряков, захваченных Россией в Черном море. Кроме этого, домой удалось наконец вернуть политических заключенных Кремля, среди них – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко и другие.



Сенцов после возвращения в Украину / Фото 24 канала

2020. Пандемия COVID-19

Первый случай коронавируса в Украине зафиксировали 3 марта – в Черновицкой области. По состоянию на 12 августа 2021 года переболели уже 2 262 601 человек.



Пограничник измеряет температуру водителю / Фото Укринформ

2021. Вакцинация против коронавируса

23 февраля в Украину из Индии привезли первую партию вакцины от COVID-19 – 500 тысяч доз. На следующий день в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Первым, кого привили, стал Евгений Горенко – врач-реаниматолог из Черкасс.



Первый, кто был вакцинирован в Украине / Фото Черкасской ОГА