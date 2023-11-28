300 миллионов на Армию дронов: проект Метинвеста получил главную награду EFFIE Awards

24 ноября украинская составляющая международной награды в области рекламно-маркетинговых коммуникаций Effie Awards назвала агенства и лучшие проекты в 2023 году. Главный приз получил проект Метинвеста.

Речь идет о проекте "Азовсталь. Символ несокрушимости", созданном агентством Gres Todorchuk для фандрейзинговой платформы UNITED24 и Группы Метинвест.

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Более 300 миллионов гривен удалось собрать по продаже браслетов из стали "Азовстали"

Идея проекта возникла у партнеров осенью 2022 года. В тот момент весь мир знал об обороне Мариуполя и "Азовстали" – комбината, который стал крепостью для защитников города.

Для каждого украинца название комбината стало символом мужества и несокрушимости защитников Украины. Из последней довоенной партии стали комбинату "Азовсталь", которую предоставила Группа Метинвест, изготовили уникальные браслеты.

Так появился проект "Азовсталь. Символ несокрушимости". 100 тысяч браслетов распродали в 44 страны мира. В частности, они появились у мировых общественных деятелей, политиков и звезд.

Браслеты из стали "Азовстали" / Фото Метинвеста

На помощь Украине удалось собрать более 300 миллионов гривен. Вся прибыль от продажи браслетов из последней партии стали направлена на создание Армии дронов для ВСУ, отметили в компании.

Участие Метинвеста в проекте "Азовсталь. Символ несокрушимости" было частью милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. С начала войны Группа Метинвест перечислила в помощь силам обороны Украины более 2 миллиардов гривен, которые пошли на закупку и производство десятков тысяч единиц оборудования для ВСУ – от бронежилетов и мобильных бункеров до тепловизоров, автомобилей и макетов техники.

"Это признание – не о проекте или партнерах. Это еще одно подтверждение, что "Азовсталь" – один из новых символов для каждого украинца и даже для иностранцев. Символов, которые через много лет станут олицетворением нашей победы над агрессором в этой войне. Поэтому я совсем не удивился, что в Украине и за ее пределами нашлось так много желающих получить свою долю стали из легендарного комбината, и что теперь жюри Effie Awards отметило проект главной наградой", – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Хотел бы поблагодарить наших партнеров с UNITED24, Gres Todorchuk и других за реализацию проекта. Со своей стороны мы продолжим активно поддерживать силы обороны Украины. Стоять бок о бок с нашими защитниками столько, сколько потребуется,

– добавил он.

Как известно, проект "Азовсталь. Символ несокрушимости" стал возможным благодаря сотрудничеству Группы Метинвест, UNITED24 и Gres Todorchuk. Дизайн браслетов разработал ювелирный дом SOVA. Новая почта обеспечила доставку, а Rozetka – продажу браслетов.