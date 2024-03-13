300 минометов получили защитники Украины от ОККО и "Повернись живим"

Сеть ОККО и Фонд "Повернись живим" завершили передачу украинским воинам минометов, приобретенных в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов". В результате Силы обороны усилились 300 минометами калибра 82 миллиметров.

Еще в прошлом году подразделения территориальной обороны получили благодаря "ОКО ЗА ОКО 2" полную партию пулеметов в составе 200 единиц калибра 12,7 миллиметров. Кроме того, им на вооружение передано и 50 автоматических гранатометов калибра 40 миллиметров.

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В рамках проекта осталось отгрузить еще 50 таких гранатометов. ОККО и "Повернись живим" ожидают поступления этого оружия от производителя.

Благодарим каждого украинского водителя, который заправлял PULLS мести на ОККО и таким образом подключился к обеспечению военных пулеметами, минометами и гранатометами. Ведь уже второй год мы перечисляем средства с каждого проданного литра нашего брендового топлива в Фонд "Повернись живим". В ходе "ОКО ЗА ОКО 2" удалось аккумулировать 400 миллионов гривен – вот в такие невероятные суммы превращаются ваши заправки и донаты,

– комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Васыль Дмытрив.

Как отмечает Васыль Дмытрив, пока компания завершает передачу оружия в рамках второго этапа проекта, стартовало "ОКО ЗА ОКО 3".

На этот раз цель еще амбициознее – полмиллиарда гривен на обеспечение 10 подразделений Десантно-штурмовых войск комплексами обнаружения и уничтожения врага – Пульстронами. Верим, что вместе – ответственный бизнес и неравнодушные украинцы – сможем быстро достичь этой цели,

– отмечает вице-президент по маркетингу ОККО.



300 минометов помогут бойцам ликвидировать противника / Фото ОККО

Минометы калибра 82 миллиметра – главное оружие на уровне рот, а иногда и батальонов. С ним наши бойцы могут подавлять противника на расстоянии до четырех километров в наступлении и обороне. И переданные войскам 300 таких новых минометов – это ощутимое для фронта количество,

– говорит заместитель директора Фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

С начала полномасштабной войны сеть ОККО уже перечислила 1,5 миллиарда гривен в поддержку ВСУ и на гуманитарные нужды. Обеспечение защитников Украины оружием и техникой является фокусным направлением для компании, поэтому на него приходится большинство перечисленных средств.

Согласно рейтингу, составленному изданием NV Бизнес, ОККО входит в топ-10 украинских бизнесов, больше всего помогающих ВСУ и государству в период полномасштабной войны. А среди компаний топливного ритейла сеть является абсолютным лидером по этому показателю.