Ще торік підрозділи територіальної оборони отримали завдяки "ОКО ЗА ОКО 2" повну партію кулеметів з 200 одиниць калібру 12,7 міліметра. Крім того, їм на озброєння вже передано й 50 автоматичних гранатометів калібру 40 міліметрів.

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У рамках проєкту залишилося відвантажити ще 50 таких гранатометів. ОККО і "Повернись живим" очікують надходження цієї зброї від виробника.

Дякуємо кожному українському водію, який заправляв PULLS помсти на ОККО і в такий спосіб долучився до забезпечення військових кулеметами, мінометами і гранатометами. Адже вже другий рік поспіль ми перераховуємо кошти з кожного проданого літра нашого брендового пального у Фонд "Повернись живим". Під час "ОКО ЗА ОКО 2" вдалося закумулювати 400 мільйонів гривень – ось у такі неймовірні суми перетворюються ваші заправки і донати,

– коментує віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

Як зазначає Василь Дмитрів, поки компанія завершує передачу зброї в межах другого етапу проєкту, стартувало "ОКО ЗА ОКО 3".

Цього разу мета ще амбітніша – пів мільярда гривень на забезпечення 10 підрозділів Десантно-штурмових військ комплексами виявлення і знищення ворога – Пульстронами. Віримо, що разом – відповідальний бізнес і небайдужі українці – зможемо швидко досягнути цієї мети,

– наголошує віцепрезидент з маркетингу ОККО.



300 мінометів допоможуть бійцям ліквідовувати противника / Фото ОККО

Міномети калібру 82 міліметрів – головна зброя на рівні рот, а подекуди і батальйонів. З ними наші бійці можуть подавляти противника на відстані до чотирьох кілометрів у наступі і в обороні. І передані війську 300 нових таких мінометів – це відчутна для фронту кількість,

– говорить заступник директора Фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Від початку повномасштабної війни мережа ОККО перерахувала уже 1,5 мільярда гривень на підтримку ЗСУ та гуманітарні потреби. Забезпечення захисників України зброєю і технікою є фокусним напрямком для компанії, тож на це спрямовується більшість коштів.

Згідно з рейтингом, укладеним виданням NV Бізнес, ОККО входить у десятку українських бізнесів, які найбільше допомагають ЗСУ й державі в період повномасштабної війни. А серед компаній паливного ритейлу мережа є абсолютним лідером за цим показником.