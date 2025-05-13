Минобороны намекнуло, что российские самолеты "Су" могли сбивать редкими С-300В1, – СМИ

Министерство обороны Украины выложило видео, где фигурирует зенитно-ракетный комплекс С-300В1. Бойцы в ролике утверждают, что этой системой также сбивали и российские самолеты типа "Су".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Defense Express.

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Что известно об использовании С-300В1 в Украине

Минобороны Украины соцсети Х обнародовало рекрутинговое видео, где фигурирует расчет зенитного ракетного комплекса С-300В1, дальность стрельбы которого составляет до 100 километров.

Бойцы расчета в этом видео говорят, что с использованием своего ЗРК сбивали не только крылатые ракеты, что били по критической инфраструктуре Украины, но и также российские самолеты типа "Су", которые оккупанты привлекали к сбросу управляемых авиабомб на позиции ВСУ и прифронтовые города Украины.

Видео с расчетом С-300В1 / Видео с аккаунта Минобороны Украины в соцсети Х

Здесь стоит для начала напомнить краткую хронологию, что, например, 14 августа 2024 года и 18 февраля 2025 года Воздушные Силы ВСУ заявляли о сбивании российских Су-34, не раскрывая при этом детали эпизодов. Кроме того, 12 октября 2024 года ВКС РФ потеряли один Су-34 во время выполнения по сбросу управляемых авиабомб. Обстоятельства потери россияне раскрывать не стали,

– говорится в материале.

Журналисты также отметили, что это видео – одно из немногих за все время полномасштабной войны официальное полноценное упоминание о редких ЗРК С-300В1, которые есть в ВСУ. До этого было эпизодическое упоминание о С-300В1, прошедшее в одном из видео от Воздушных Сил ВСУ в феврале 2025 года.

"Особенности С-300В1 заключаются в следующем. Базой под этот ЗРК выступает шасси от Т-80. Могут использоваться два типа ракет, которые являются редкими – 9М82 (по две ракеты на пусковой установке) и 9М83 (по четыре на пусковой установке), оба имеют дальность пуска до 100 километров", – объяснили в издании.

В издании отметили, что по кадрам в открытом доступе можно говорить, что на С-300В1 в строю ВСУ используются именно ракеты 9М83, которые являются еще более редкими, чем 5В55, которые применяют с С-300ПТ/ПС.

Журналисты отмечают, что поддержание подобных ЗРК советского образца может иметь свои объективные трудности. Поэтому со временем ВСУ для С-300В1 понадобится замена в виде современных ЗРК западного образца.