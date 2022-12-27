Трагедия в Макеевке, оружие для Украины: хронология 307 дня войны

Вооруженные Силы Украины продолжают противостоять российским оккупантам, пытающимся захватить наши территории. Также Украина борется с Россией на дипломатическом фронте, чтобы изолировать страну-террористку.

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03:03 Глава разведки Кирилл Буданов заявил, что интенсивность поставок вооружения будет только расти.

С нашими западными партнерами идет плодотворное сотрудничество, мы много говорим о конкретных номенклатурах и наименованиях вооружения, которое нам нужно. Все это находится в стадии решения,

– сказал Буданов.

01:24 Российские СМИ сообщили, что в оккупированной Макеевке Донецкой области неизвестные расстреляли семью. Впоследствии стало известно, что это была семья ромов из 8 человек. Среди них было два ребенка – 1, 7 и 9 лет.

00:02 Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что взрывы на аэродроме в Энгельсе предотвратили массированный ракетный удар по украинским городам, который планировали осуществить россияне. Арестович объяснил, что "злые языки" говорят – там полностью уничтожен пункт управления полетами вместе со всей очередной сменой.