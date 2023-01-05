Подробную информацию о происходящем на фронте и в тылу на 316 день войны читайте в тексте 24 канала.

К теме Patriot готовятся передать Украине, новая партия дронов следует в Россию: хронология 315 дня войны

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06:28 В ISW убеждены, что причиной массовой гибели российских солдат на войне являются необдуманные действия командования. Интересно, что офицерами в России становятся неподготовленные мобилизованные.

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02:10 Ночью в поселке Нижнегорск, что в Крыму, вероятно, расцвел "хлопок". Официального подтверждения пока нет, однако в сказки о "работе ПВО" местные жители верят не охотно.

01:25 Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что только первая неделя 2023 года принесла новость о поставках легких танков от Франции. Более того, дипломаты работают, чтобы в 2023 году Украина получила от союзников все необходимое оружие, которое не удалось получить в 2022 году. Он сказал, что все силы сосредоточены на том, чтобы 2023 год стал победным для Украины.

00:53 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовится в феврале обострить ситуацию на фронте. Не это указывают на некоторые факторы. В частности, велика вероятность общей мобилизации на территории государства-агрессорки.