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До теми Patriot готуються передати Україні, нова партія дронів прямує до Росії: хронологія 315 дня війни

06:35 Російські пропагандисти можуть наповнювати інформаційний простір незначними заявленими успіхами окупантів. Таким чином вдається бодай на трохи відвернути увагу від поразок, яких зазнає російське військо.

06:28 В ISW переконані, що причиною масової гибелі російських солдатів на війні – є необдумані дії командування. Цікаво, що офіцерами в Росії стають непідготовлені мобілізовані.

05:25 На узбережжя Одеси море два дні поспіль викидає морські міни. Місцевих жителів просять бути максимально уважними та обережними.

02:10 Уночі у селищі Нижньогірськ, що у Криму, ймовірно, розцвіла бавовна. Офіційного підтвердження поки що немає, проте в казки про "роботу ППО", місцеві жителі вірять не охоче.

01:25 Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що лише перший тиждень 2023 року приніс новину про постачання легких танків від Франції. Ба більше, дипломати працюють, аби у 2023 Україна отримала від союзників усю необхідну зброю, яку не вдалося отримати у 2022. Він сказав, що всі сили зосереджені на те, аби 2023 став переможним для України.

00:53 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готується в лютому загострити ситуацію на фронті. Не це вказують деякі фактори. Зокрема, є велика ймовірність загальної мобілізації на території держави-агресорки.