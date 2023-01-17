Новый скандал в УПЦ МП и откуда могли атаковать Киев: хронология 328 дня войны

Силы обороны Украины сдерживают оккупантов на Востоке и продолжают наносить россиянам потери. Наиболее напряженная ситуация на участке фронта Бахмут – Соледар.

Подробную информацию о том, что происходит на фронте и в тылу – читайте в материале 24 Канала.

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07:14 За прошедшие сутки наши защитники поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.

03:42 В УПЦ МП вляпались в очередной скандал, перепев хит о Бандере. В версии пророссийских церковников она стала мерзкой, а также напомнила нам о том, что рядом с нами ходят попы, под рясами носят если не реальное, то идеологическое оружие.

В УПЦ МП перепели хит о Бандере: смотрите видео

02:38 Российские военные с утра 14 января атаковали Киев. Спустя всего несколько дней стало известно, что сделали это ракетами типа С-400. Пока же продолжаются дискуссии относительно того, откуда враг мог совершить атаку.

Аналитики говорят, что оккупанты могли атаковать Киев из белорусской части Чернобыльской зоны. Там никто не живет, так что никому было бы сообщить о запуске ракеты типа С-400.

Также запуск мог быть из Брянской области. Это еще одно предположение, высказанное аналитиками. Они считают, что оккупанты могли атаковать Киев из населенного пункта, расположенного вблизи Зябровки – в Брянской области России.



Киев 14 января могли атаковать из Брянской области / Карта "Беларускі Гаюн"

01:43 В Белгородской области в ночь на 17 января жители слышали громкие взрывы. Их насчитали несколько десятков. Понятное дело, что местные власти решили успокоить баснями о "работе ПВО".

Известно, что взрывы в Белгородской области прогремели тогда, когда в Украине были воздушные тревоги. В частности, в Харьковской области, граничащей с ней. По данным местных телеграм-каналов, произошло 25 взрывов. Также поступила информация о якобы 7 "отработках ПВО". В сети уже жалуются, не началось ли наступление с Востока.

00:16 Один из причастных к удару по Днепру цинично оправдывал преступление.

Дмитрий Голенков, когда его журналистка спросила, он ли – инженер полка, ответил утвердительно "да". Правда, через секунду он начал отрицать сказанное. Более того, у него началась истерика. Он заговорил о том, что просто гражданин России. И больше ничего.

00:09 В настоящее время в Киеве довольно сложная ситуация с электроснабжением. Есть очень большой дефицит в генерации. Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко подчеркнул, что светло-серые зоны графика в Киеве сейчас означают отключение. Он подчеркнул, что ограничения сейчас – это единственная возможность не сделать все хуже.

00:01 По поручению президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко совершил рабочую поездку на Днепропетровщину и осмотрел разрушенное многоэтажное здание в Днепре, в которое 14 января попала российская ракета.

Кирилл Тимошенко в Днепре / фото Офис Президента