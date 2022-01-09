Глава МИД заявил, что самолет отправился из города Нур-Султан. Это произошло 9 января.

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Самолет с украинцами скоро прибудет в Киев

Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января,

– заявил Кулеба.

Министр иностранных дел заявил, что ведомство работает над организацией возвращения остальных украинцев, которые обратились за помощью, особенно в Алматы.

"Украина не бросает своих, это нерушимый принцип", – заверил Дмитрий Кулеба.

Кстати, 9 января спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинское посольство оказывает консульскую помощь гражданам, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть Казахстан.

В частности, известно, что 6 января самолет с украинцами не смог вылететь в Киев. Тогда рейс Алматы – Киев не отправился из-за остановки работы аэропорта.

Что известно об украинцах в Казахстане

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января и продолжаются до сих пор. 5 января Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам не угрожает опасность в Казахстане. Добавил также, что граждане в МИД не обращались.

6 января спикер МИД Олег Николенко посоветовал гражданам Украины в Казахстане, что следует избегать мест массовых мероприятий, быть максимально бдительными и осторожными.

Также в МИД призвали людей зарегистрироваться в электронной системе "Друг", чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.

При угрозе жизни или безопасности украинцев – обращаться и просить помощи можно по номеру телефона: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: emb_kz@mfa.gov.ua.

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Полный текст публикации Дмитрия Кулебы

Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января. Работаем над организацией возвращения остальных украинцев, которые обратились за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это нерушимый принцип.