Очільник МЗС заявив, що літак вирушив з міста Нур-Султана. Це трапилось 9 січня.

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Літак з українцями невдовзі прибуде до Києва

Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня,

– заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ заявив, що відомство працює над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати.

"Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", – запевнив Дмитро Кулеба.

До речі, 9 січня речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити Казахстан.

Зокрема відомо, що 6 січня літак з українцями не зміг вилетіти до Києва. Тоді рейс Алмати – Київ не відправився через зупинку роботи аеропорту.

Що відомо про українців в Казахстані

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня й тривають досі. 5 січня Дмитро Кулеба заявив, що українцям не загрожує небезпека в Казахстані. Додав також, що громадяни в МЗС не звертались.

6 січня речник МЗС Олег Ніколенко порадив громадянам України в Казахстані, що варто уникати місць масових заходів, бути максимально пильними і обережними.

Також у МЗС закликали людей зареєструватися в електронній системі "Друг", щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

При загрозі життю чи безпеці українців, – звертатись й просити допомогу можна за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: emb_kz@mfa.gov.ua.

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Повний текст публікації Дмитра Кулеби

Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип.