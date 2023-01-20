США объявили новый пакет военной помощи на 2,5 миллиарда долларов: хронология 331 дня войны

Силы обороны Украины отражают атаки российских захватчиков уже 331-й день полномасштабной войны. Самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе.

Главное о ситуации на фронте и в тылу, победах на дипломатическом уровне и помощи союзников, пишет 24 Канал.

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02:59 Оккупанты перебросили боевые вертолеты в Беларуси ближе к украинской границе. Об этом сообщили аналитики "Беларускі Гаюн". Вертолеты врага перебросили с аэродрома "Мачулищи" к аэродромам в Брестской области: "Барановичи", "Осовцы", "Лунинец".

Ближе к границе с Украиной разместили около 20 воздушных судов. Кроме того, Россия перебросила в Беларусь еще 2 своих бомбардировщика Су-24.

01:21 США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 2,5 миллиарда долларов. В него вошли дополнительные боеприпасы NASAMS и сразу восемь систем ПВО Avenger. Кроме того, бронетехника, высокоскоростные ракеты Harms, 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности, 59 боевых машин пехоты Bradley и много боеприпасов.

01:09 Стало известно, что в конце прошлой недели Киев тайно посетил директор ЦРУ. Бернс сделал это для того, чтобы поделиться с Владимиром Зеленским своими ожиданиями по поводу планов России.

00:32 В Пентагоне объяснили, почему не будут передавать Украине Abrams. Заместитель пресс-секретаря Сабрина Сингх заявила, что эти танки – это скорее проблемное обслуживание. Abrams требует особого топлива. Также, по ее словам, у немецких и британских танков больше возможностей маневрировать на больших участках территории. Abrams понадобится чаще осуществлять дозаправку.