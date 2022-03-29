Уничтоженные самолеты оккупантов и атака на нефтебазу Ровенщины: основное за 34 день войны

Россия 24 февраля вероломно вторглась на украинскую территорию. Уже 34 день отпор оккупантам дают не только ВСУ, но и весь украинский народ. О защите Мариуполя, обороне Киева, Харькова и других городов читайте дальше.

В хронологии дня 24 канал собрал главные события, политические заявления и, конечно, достижения украинской армии.

Ранее Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

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04:23 "Укрзализныця" сообщила, какими будут эвакуационные рейсы на 29 марта.

Компания запланировала следующие украинские рейсы:

11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 – №276/275 Краматорск – Львов;

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;

16:10 – 7931 Покровск – Днепр;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

02:06 Речник Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что за 28 марта Россия потеряла самолеты и вертолеты.

За сутки уничтожили 17 воздушных целей: 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты. Авиация ПС продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях,

– сказал пресс-секретарь.

01:36 Разведка Великобритании сообщила, что Россия отправляет 1000 вагнеровцев на Восток Украины из-за того, что армия оккупантов понесла значительные потери от ВСУ. Москва сменила приоритетность за счет операций в Африке и Сирии.

"Вагнер" является российской частной военной структурой, состоящей из наемников, на которую влияет минобороны России. Вагнеровцы участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне Асада, являющегося союзником Путина, а также в Судане.

00:29 Российские оккупанты запустили ракету по нефтебазе в Ровенской области. Из-за этого возник пожар.

К ликвидации огня привлекли 52 спасателя и 16 единиц техники. Дополнительно привлекли 2 пожарных поезда.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что в результате атаки оккупантов на нефтебазу химический и радиационный фон в норме. Людям ничего не угрожает.

Из-за действий оккупантов, к счастью, угрозы нет: смотрите видео