Из-за непогоды 34 населенных пункта остались без света

В Украине утром, 30 мая, без света находятся жители 34 населенных пунктов в 3 областях. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Электроэнергия исчезла из-за сильного ветра и грозы. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Ранее Из-за непогоды более 100 городов и сел остались без света: в каких областях

Где нет света

В 17 населенных пунктах Днепропетровской области,

10 – Запорожской;

7 – Донецкой.

Что известно об ухудшении погоды в Украине

29 мая в Киевской области выпал град диаметром до 3 сантиметров. Местные жители сравнивали льдины льда с перепелиными яйцами.

Уже несколько дней области Украины заливает дождями. 30 мая осадки прогнозируют во всех областях, кроме южных. Жители Николаевской, Одесской и Херсонской областей, а также Крыма смогут порадоваться солнышку. Кстати, холоднее всего будет в Киеве и Ужгороде. Там температура воздуха опустится до +15...+17 градусов.

Однако синоптики радуют, что уже 1 июня будет сухо. Только в западных и северных областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы. После этого постепенно потеплеет.

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