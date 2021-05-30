Електроенергія зникла через сильний вітер та грози. До відновлення електропостачання долучили бригади обленерго.

Раніше Через негоду понад 100 міст і сіл залишилися без світла: в яких областях

Де немає світла

У 17 населених пунктах Дніпропетровської області,

10 – Запорізької;

7 – Донецької.

Що відомо про погіршення погоди в Україні

29 травня на Київщині випав град діаметром до 3 сантиметрів. Місцеві мешканці порівнювали крижини льоду з перепелиними яйцями.

Вже кілька днів області України заливає дощами. 30 травня опади прогнозують у всіх областях, крім південних. Мешканці Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, а також Криму зможуть порадіти сонечку. До речі, найхолодніше буде у Києві та Ужгороді. Там температура повітря опуститься до +15...+17 градусів.

Однак синоптики тішать, що вже 1 червня буде сухо. Лише у західних та північних областях прогнозують короткочасні дощі та грози. Після цього поступово теплішатиме.

Цікаво Спека ледь не до +40 та рясні дощі: якою буде погода влітку