Соответствующее обращение президент записал в конце 66-го дня полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Он напомнил, что 30 апреля – День пограничника.

Заметьте Зеленский обратился к украинцам после 66-го дня войны

Зеленский обратился к нашим пограничникам, первыми останавливающим врага

Президент Украины вспомнил, что в день пограничника не может быть празднований. Однако наших пограничников поддержать необходимо, ведь они первыми встретили российских захватчиков, а также воюют вместе с ВСУ, Нацгвардией, полицией, терробороной и всеми защищающими наше государство.

В частности, воюют и в Мариуполе, героически защищая наш город. 340 пограничников – наших героев. Говорил с ними сегодня. Поздравил. Поблагодарил. Я благодарен каждому и каждой, чей профессиональный день был сегодня,

– сказал Зеленский.

Добавил также, что вручил госнаграды пограничникам, отличившимся в боях за наше государство.

Президент также напомнил, что враги собирают дополнительные силы для новых атак против наших военных на Востоке Украины. Для этого они стащили их на Харьковщине и хотят усилить давление на Донбассе.

"Они потеряли в боях этой бессмысленной для России войны уже более 23 тысяч солдат. Но не останавливаются", – вспомнил Зеленский.

Обратите внимание! Мариуполь находится в осаде с 1 марта. Все население города оказалось без света, воды, еды и тепла и под постоянными атаками врага. Враг не позволяет безопасно эвакуировать людей. К счастью, 30 апреля 20 гражданских из "Азовстали" удалось эвакуировать.

Основные тезисы с выступления Владимира Зеленского

Ночное обращение Зеленского за 30 апреля: смотрите видео