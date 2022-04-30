Відповідне звернення президент записав наприкінці 66 дня повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Він пригадав, що 30 квітня – День прикордонника.

Зауважте Зеленський звернувся до українців після 66-го дня війни

Зеленський звернувся до наших прикордонників, які першими зупиняють ворога

Президент України пригадав, що наразі у день прикордонника не може бути святкувань. Однак наших прикордонників підтримати необхідно, адже вони першими зустріли російських загарбників, а також воюють разом з ЗСУ, Нацгвардією, поліцією, теробороною та всіма тими, хто захищає нашу державу.

Зокрема, воюють і в Маріуполі, героїчно захищаючи наше місто. 340 прикордонників – наших героїв. Говорив з ними сьогодні. Привітав. Подякував. Я вдячний кожному й кожній, чий професійний день був сьогодні,

– сказав Зеленський.

Додав також, що вручив держнагороди прикордонникам, які відзначились у боях за нашу державу.

Президент також пригадав, що вороги збирають додаткові сили для нових атак проти наших військових на Сході України. Для цього вони стягнули їх на Харківщині та хочуть посилити тиск на Донбасі.

"Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже понад 23 тисячі солдатів. Але не зупиняються", – пригадав Зеленський.

Основні тези з виступу Володимира Зеленського

Президент України зазначив, що російське командування бреше солдатам і готується до нових значних втрат.

Зеленський пригадав удар окупантів по злітно-посадковій смузі аеропорту на Одещині. Він зауважив, що одесити такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці.



Нічне звернення Зеленського за 30 квітня: дивіться відео