Володимир Зеленський зазначив, що святкувань зараз бути не може, однак ми повинні знати про подвиги прикордонників. Усі найголовніші тези зі звернення президента читайте далі.

Цікаво Зеленський нагородив прикордонників, які стоять на варті держави

Прикордонники першим зустріли окупанта

Президент зазначив, що першими, хто зустрів російських окупантів на українській землі були саме прикордонники. Однак прикордонники обороняють нашу землю спільно зі Збройними Силами, теробороною, поліцією та Нацгвардією.

З перших днів війни, і не тільки з 24 лютого, а з 2014 року прикордонники хоробро обороняють Україну, виконують бойові завдання, вони першими зустріли російських загарбників на державному кордоні,

– підкреслив Зеленський.

Окремо глава держави відзначив 340 прикордонників, які зараз захищають Маріуполь. Також Зеленський розповів, що відзначив сьогодні нагородами військовослужбовців Держприкордонслужби.

Російські командири брешуть своїм солдатам

Володимир Зеленський наголосив, що окупанти знову збирають додаткові сили на Схід нашої держави і 23 000 загиблих з особового складу не зупиняють їх.

Президент підкреслив, що російське командування бреше своїм солдатам. Командири погрожують їм відповідальністю за відмову воювати, але водночас не розповідають про підготовку додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Тому глава держави звернувся до окупантів та наголосив, що ті можуть ще врятувати свої життя.

Кожен російський солдат може врятувати своє життя. Вам краще вижити у Росії, ніж загинути нашій землі,

– наголосив Зеленський.