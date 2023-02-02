Какая ситуация на поле бои и на дипломатическом фронте – читайте в материале 24 Канала.

Заметьте Все видим, а артиллерия применяет санкции, – аэроразведчик о ситуации под Бахмутом

05:31 Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на захвате Луганщины и Донбасса. Впрочем, как сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, нельзя исключать активности врага и на других направлениях. По его словам, Силы обороны рассматривают разные варианты дальнейших действий оккупантов.

03:42 Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал, что российские оккупанты планируют создать на захваченной территории 25 так называемых "исправительных" колоний. Подобные "исправительные" заведения, в частности, откроют и в Мариуполе.

02:31 Российские оккупанты развернули зенитно-ракетные комплексы "Тор" на линии столкновения. Но ВСУ сразу же мощно ударили по ЗРК "Тор" россиян.

02:02 В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 01:00 2 февраля удалось деблокировать тела 3 погибших. Еще два человека спасли. В общей сложности ранения получил 21 человек (из них 8 – госпитализировали в больницу). Добавим, что информация о трех жертвах еще нуждается в уточнении.

00:39 На ужасный удар врага по Краматорску сразу отреагировал президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, этот инцидент является очередным доказательством того, что Украина граничит с государством, олицетворяющим мировое зло.

00:29 Российские захватчики снова нанесли удары по гражданским. На этот раз враг цинично ударил по многоэтажке в Краматорске, есть погибшие.

Когда только появились сообщения о взрывах в Краматорске, российские пропагандисты сразу начали заявлять об "успешном ударе" по якобы боекомплекту. Однако когда стало ясно, что российская ракета прилетела в жилой дом – методичку быстро сменили и стали говорить о "работе ПВО".

Все, что стоит знать о российских ударах по Краматорску – читайте в материале 24 канала.