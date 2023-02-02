Яка ситуація на полі бої та на дипломатичному фронті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зауважте Усе бачимо, а артилерія застосовує санкції, – аеророзвідник про ситуацію під Бахмутом

05:31 Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на захопленні Луганщини та Донеччини. Втім, як сказав речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, не можна виключати активності ворога й на інших напрямках. За його словами, Сили оборони розглядають різні варіанти подальших дій окупантів.

03:42 Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав, що російські окупанти планують створити на захопленій території 25 так званих "виправних" колоній. Такі "виправні" заклади, зокрема, відкриють і у Маріуполі.

02:31 Російські окупанти розгорнули зенітно-ракетні комплекси "Тор" на лінії зіткнення. Але ЗСУ одразу ж потужно вдарили по ЗРК "Тор" росіян.

02:02 У ДСНС повідомили, що станом на 01:00 2 лютого вдалося деблокували тіла 3 загиблих осіб. Ще двох людей врятували. Загалом поранення отримала 21 особа (з них 8 – госпіталізували до лікарні). Додамо, що інформація про трьох жертв ще потребує уточнення.

00:39 На жахливий удар ворога по Краматорську одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, цей інцидент є черговим доказом того, що Україна межує з державою, що уособлює світове зло.

00:29 Російські загарбники знову завдали ударів по цивільних. Цього разу ворог цинічно вгатив по багатоповерхівці у Краматорську, є загиблі.

Коли тільки з'явилися повідомлення про вибухи в Краматорську, російські пропагандисти одразу почали заявляти про "успішний удар" по нібито боєкомплекту. Однак коли стало зрозуміло, що російська ракета прилетіла в житловий будинок – методичку швидко змінили і почали казати про "роботу ППО".

Все, що варто знати про російських удар по Краматорську – читайте у матеріалі 24 Каналу.