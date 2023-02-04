Ночные "хлопки" в Белгородской области и санкции Канады против Баскова: хронология 346 дня войны
Украинские и российские силы продолжают готовиться к возобновлению интенсивных боевых действий. Ситуация обостряется на Востоке, куда оккупанты перевели большие силы на ведущие наступление.
Информацию о том, что происходит на фронте и в тылу, 24 Канал собрал дальше в материале.
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04:28 Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань утверждает, что оккупированную территорию Херсонщины сначала контролировали кадыровцы, однако сейчас за ее контроль борется ФСБ России. Представители спецслужб даже задерживают гаулейтеров, связанных с кадыровцами, противостояние продолжается.
01:28 В Белгородской области в ночь на 4 февраля мощно вспыхнула нефтебаза – огонь опрокинулся на цистерны. Сообщают о "хлопках" на заводе БЗММК в Борисовском районе.
01:05 Российские войска действуют в окрестностях Бахмута, однако они не захватили место, как утверждает пропаганда оккупантов. Это подтверждают спутниковые снимки. Заметим, что на Бахмутском направлении идут жестокие бои и пока неизвестно, смогут ли выстоять украинские воины или придется тактически отступить, чтобы не допустить образования так называемого котла.
00:21 Правительство Канады наложило новые санкции против российских артистов и пропагандистов. В них попали 38 физических и 16 юридических лиц. В списке РИА Новости, Ukraina.ru и Николай Басков.