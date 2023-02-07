Данилов о вероятном новом наступлении россиян, запрет для топ-руководителей: хронология 349 дня войны

По состоянию на 7 февраля в Украине продолжается уже 349-й день полномасштабной российской агрессии. Наши защитники и защитницы ежедневно уничтожают оккупантов и вражескую технику.

В этом материале 24 Канал рассказывает все главные события дня с фронта и международной арены.

Заметьте На Херсонщине враг вербует школьников, под Бахмутом – терпит потери: хронология 348 дня войны

2:07 Исполняющий обязанности руководителя Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что после трагедии в Броварах специалисты проверяют все вертолеты Airbus 225. Более того, МВД запретило топ-руководителям передвигаться вертолетами.

1:24 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия живет датами. Именно поэтому не стоит исключать, что оккупанты могут начать еще одну "спецоперацию" 24 февраля 2023 года.

По словам Данилова, отчитываться россиянам особо не о чем. Ведь, кроме захвата Запорожской атомной станции, нет никаких отчетов, которые они в свое время себе нарисовали.

00:09 Глава фракции "Слуга народа", Давид Арахамия заявил, что пока нет желающих возглавить Государственную таможенную службу. По словам нардепа, там есть "договорняки" на местах.

Я понимаю таможню в ее нынешнем состоянии как полностью феодальную структуру. То есть, когда даже фигура начальника областной таможни не играет такой роли, как начальник смены. Поэтому изменить ситуацию можно только институционально,

– заявил Арахамия.