Мощный оборонный пакет, визит Зеленского в Британию и Францию: хронология 351 дня войны

Российские захватчики продолжают наступать на территорию Украины, однако ВСУ их мощно сдерживают. Более того, мир предоставляет нам оружие и нужную технику.

Какая ситуация на дипломатическом фронте и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

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04:37 Политолог Алексей Буряченко рассказал, что "Газпром" решил создать свою частную военную компанию. После падения власти диктатора Владимира Путина между всеми ЧВК в России может возникнуть не только борьба за руководство, но и гражданская война.

Буряченко убежден, что когда в России будет идти борьба за власть после поражения Путина, такие ЧВК каждый будет использовать в своих интересах.

01:20 Зеленский сообщил, что визит в Британию стал чрезвычайно результативным. По его словам, переговоры с Сунаком начались по оборонным вопросам. Так, Украина теперь имеет сильный оборонный пакет от Великобритании. Нашему государству передадут мощное количество бронированной техники и дальнобойного оружия, а также украинские пилоты приступят к подготовке.

01:09 Владимир Зеленский обратился к Макрону и Шольцу. По его словам, они проявили свое лидерство, когда решили передать Украине легкие танки и системы ПВО Iris-T.

Он подчеркнул, что у Франции и Германии есть потенциал изменить правила игры. "И именно так я вижу сегодня переговоры", – сказал Зеленский.