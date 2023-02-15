Пожар у завода "Искандеров", фейерверки в Харькове: хронология 357 дня войны

Украина продолжает свою борьбу с агрессором. По состоянию на 15 февраля продолжаются 357 сутки героического противостояния. Наши воины продолжают давать врагу отпор и наносить ему колоссальные потери.

О главных событиях, которые происходят 14 февраля, читайте в материале 24 Канала.

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03:21 К сожалению, ситуация в Херсонской области напряжена каждый день. Российские военные продолжают поливать область огнем. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский подчеркнул, что почти каждый день поступает информация о раненых и пострадавших на деоккупированной части области.

03:05 Стало известно, что один из чиновников из Тернопольщины уехал за границу в составе делегации и отказался возвращаться в Украину. Речь идет о сотруднике городского совета Чорткова. Как отметил городской голова Владимир Шматько, эта делегация ездила в Швецию и Латвию.

02:36 В День влюбленных мужчина в Харькове запустил фейерверк, чтобы "поразить девушку". В милицию вызов поступил около 20:00. Стало известно, что во дворе жилого дома на улице Валентиновской кто-то решил запустить салюты.

01:52 Хорошие новости из России. Под Москвой вспыхнул масштабный пожар. Он произошел напротив завода по производству "Искандеров". По имеющейся информации, огонь разгорелся в Коломне, в 120 километрах от российской столицы.

01:14 Тем временем стало известно, что 4 российских самолета влетели в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски. Данные NORAD свидетельствуют, что вражеские воздушные суда оставались в международном воздушном пространстве и не входили в пространство США или Канады.

01:00 Представитель ГУР МО Андрей Черняк в интервью рассказал немаловажную деталь об информации, которую Украина получает о Путине. По его словам, разведчики нашего государства сотрудничают с человеком, приближенным к кремлевскому диктатору. Он также отметил, что не все люди из его окружения поддерживают так называемую "спецоперацию".