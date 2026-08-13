Об этом на пресс-конференции сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Сколько украинцев погибли в плену?

Лубинец отметил, что в отдельном списке на данный момент числятся 375 имен. Гибель этих украинцев была подтверждена, в частности, с помощью международного механизма при участии Международного комитета Красного Креста.

Это украинские военнопленные и гражданские заложники, которые были идентифицированы как военнопленные или гражданские лица, задержанные Российской Федерацией. И все они вернулись домой на щите, то есть Российская Федерация передала нам тела замученных 375 граждан Украины,

– заявил омбудсмен.

По словам Лубинца, Россия использует пытки, унижения и незаконные приговоры в качестве системных инструментов войны.

"Благодаря усилиям Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы внешней разведки Украины совместно с нашим ведомством мы зафиксировали 695 видов пыток, применяемых к украинским военнопленным и гражданским заложникам, а также 860 фактов ненадлежащих условий содержания. 95% украинских военнопленных подвергались пыткам, системным пыткам в российских тюрьмах", – подчеркнул Лубинец.

Среди зафиксированных методов он назвал избиения, применение электрического тока, сексуальное и психологическое насилие, травлю собаками и имитацию казней.

В то же время в Украине с 24 февраля 2022 года по 10 июля 2026 года начато досудебное расследование по 635 уголовным делам о ненадлежащем обращении с украинскими военнопленными.

По словам омбудсмена, семьи пленных также сообщают о пытках, насилии, ненадлежащей медицинской помощи, проблемах с питанием и тяжелых условиях содержания украинцев в различных регионах России.

Отдельно Лубинец сообщил, что по состоянию на май 2026 года было подтверждено как минимум 2442 украинца, в отношении которых в России ведется уголовное преследование. Из них 1717 человек уже вынесены приговоры.

Напомним, военнослужащий 2-го отдельного медицинского батальона 12-го армейского корпуса Асан Исенаджиев рассказал о пережитом в российском плену и самых тяжелых моментах неволи.

После теракта в Еленовке, который он пережил в июле 2022 года, военного вместе с другими пленными перевели в карцер. Камера, рассчитанная на шестерых человек, фактически вмещала 36 военнопленных, из-за чего им почти нечем было дышать.

После этого Исенаджиева перевели в Таганрог, где российские спецназовцы дважды в день избивали и унижали пленных, называя это "приемкой". По его словам, такие издевательства продолжались около года. Перед освобождением военный начал подкармливать голубя, который прилетал к его камере, и воспринял это как хороший знак, а вскоре его взяли на обмен.