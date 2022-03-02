38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, – Кулеба

Российский самолет теперь идет туда же, куда ушел корабль. Ведь воздушное пространство для них закрыли уже 38 стран.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба сообщил, что и для российских судов тоже начали закрывать порты и территориальные воды. Соответствующие решения уже приняли Канада и Великобритания.

Читайте также: Для Беларуси будут такие же санкции, как для России, если пересечет границу, – Кулеба

Напомним, сегодня США закрыли воздушное пространство для всех российских перелетов.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!