Как прошла эвакуация украинцев 4 апреля

Из Мариуполя и Бердянска в Запорожье на собственном транспорте добрались 2 405 человек. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

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Еще 805 человек доехали из населенных пунктов Запорожской области:

Пологов,

Васильевки,

Бердянска,

Мелитополя.

В то же время несмотря на договоренности относительно режима тишины российские военные обстреливали гуманитарные коридоры в Луганской области.

Смотрите видео с брифинга Ирины Верещук: