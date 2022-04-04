Як минула евакуація українців 4 квітня

З Маріуполя та Бердянська у Запоріжжя власним транспортом дісталися 2 405 людей. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

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Ще 805 людей доїхали з населених пунктів Запорізької області:

Пологів,

Василівки,

Бердянська,

Мелітополя.

Водночас попри домовленості щодо режиму тиші російські військові обстрілювали гуманітарні коридори у Луганській області.

Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук: