О гуманитарных коридорах на 4 апреля для украинцев, которые хотят оставить опасные из-за войны населенные пункты, в своем видеообращении рассказала министер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, пишет 24 канал.
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Гумкоридоры в Донецкой области
Сегодня (4 апреля – 24 канал) будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье,
– заявила Верещук.
Она уточнила, что маршрут будет работать для личного транспорта.
Для эвакуации людей 15 автобусов уже выехали из Запорожья в Мариуполь.
Министр добавила, что делегация Международного комитета Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами.
Зеленые коридоры в Луганской области
Также людей будут вывозить из следующих городов Луганской области:
- Северодонецк,
- Попасная,
- Лисичанск,
- Рубежное,
- села Нижнее.
Верещук подчеркнула, что оккупанты постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области.
Обращение Верещук о гумкоридорах на 4 апреля: смотрите видео