О гуманитарных коридорах на 4 апреля для украинцев, которые хотят оставить опасные из-за войны населенные пункты, в своем видеообращении рассказала министер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, пишет 24 канал.

Читайте также Прошли блокпосты, на которых стояли сутки, – Верещук рассказала, сколько людей спасли из Мариуполя

Гумкоридоры в Донецкой области

Сегодня (4 апреля – 24 канал) будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье,

– заявила Верещук.

Она уточнила, что маршрут будет работать для личного транспорта.

Для эвакуации людей 15 автобусов уже выехали из Запорожья в Мариуполь.

Министр добавила, что делегация Международного комитета Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами.

Зеленые коридоры в Луганской области

Также людей будут вывозить из следующих городов Луганской области:

Северодонецк,

Попасная,

Лисичанск,

Рубежное,

села Нижнее.

Верещук подчеркнула, что оккупанты постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области.