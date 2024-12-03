Больше о них – поговорим дальше. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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Почему партнеры должны поддерживать Украину

1. Предупреждение негативного прецедента. Поддерживая Украину, партнеры прежде всего поддерживают фундаментальные нормы миропорядка, окончательное размывание которых будет означать наступление все большего хаоса в мире, где нет изолированных конфликтов и войн.

2. Гипотетический крах и покорение Украины будет означать рост угрозы для стран Центральной и Восточной Европы со стороны России и необходимость НАТО кратно усиливать свое присутствие в регионе. Это такая себе наша вариация теории домино.

3. Наши партнеры уже столько инвестировали в Украину своего ресурса и престижа, что гипотетический проигрыш Украины будет ударом по престижу и имиджу коалиции стран формата "Рамштайн" и тоже может трактоваться как слабость и приглашение к агрессивным действиям со стороны других стран.

4. Помочь Украине сдержать Россию на своей территории дешевле для стран формата "Рамштайн", чем развивать собственные возможности и рисковать жизнью своих граждан в будущем, если Россия добьется успеха в Украине.

Объединяет все эти идеи другой тезис о том, что цена бездействия здесь и сейчас в будущем будет больше, чем цена проактивных шагов.

Поскольку наша стратегия зависит от силы убеждения, то важно понимать где и настолько эти аргументы могут работать.