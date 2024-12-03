Більше про них – поговоримо далі. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

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Чому партнери повинні підтримувати Україну

1. Попередження негативного прецеденту. Підтримуючи Україну, партнери перш за все підтримують фундаментальні норми світопорядку, остаточне розмивання яких означатиме настання все більшого хаосу у світі, де немає ізольованих конфліктів та війн.

2. Гіпотетичний крах і підкорення України означатиме зростання загрози для країн Центральної та Східної Європи з боку Росії і необхідність НАТО кратно посилювати свою присутність в регіоні. Це така собі наша варіація теорії доміно.

3. Наші партнери вже стільки інвестували в Україну свого ресурсу і престижу, що гіпотетичний програш України буде ударом по престижу та іміджу коаліції країн формату "Рамштайн" і теж може трактуватися як слабкість і запрошення до агресивних дій із боку інших країн.

4. Допомогти Україні стримати Росію на своїй території дешевше для країн формату "Рамштайн", ніж розбудовувати власні спроможності й ризикувати життям своїх громадян в майбутньому, якщо Росія досягне успіху в Україні.

Об'єднує всі ці ідеї інша теза про те, що ціна бездіяльності тут і зараз в майбутньому буде більшою, ніж ціна проактивних кроків.

Оскільки наша стратегія залежить від сили переконання, то важливо розуміти де і настільки ці аргументи можуть працювати.