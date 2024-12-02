Герої просто не доживають до отримання нагороди

Героїчні хлопці та дівчата, які своїми подвигами заслуговують на медалі чи ордени, не доживають до моменту відповідного указу. Те, що вони заслужили за життя, їм присвоюється посмертно та й чекати треба ще багато часу (поки буде свідоцтво про смерть та інше). Про це заявив Святослав Паламар, повідомляє 24 Канал.

До теми Наша війна здатна закінчитись швидко лише в одному випадку

Є непоодинокі випадки, коли військовослужбовці вчиняють по два чи три героїчні вчинки протягом зазначеного часу. Питання їхнього відповідного справедливого заохочення є дуже і дуже важливим.

Щоб не бути голослівним напишу, що відповідний указ про нагородження бійців НГУ, в структуру якої входить наш підрозділ, був опублікований в жовтні, а подання на них робили ще влітку.

Військові воюють на найгарячіших ділянках фронту і ціною свого життя та здоров'я захищають тих, хто о 17:00 йде додому й відкладає в ящик купу нагородних листів, бо робочий день закінчується.

Справедливості заради скажу, що досить оперативно працює відомча система відзнак, але ж є певна градація. Мотивація для військових складається не лише з нагород, впливає й оперативність їх присвоєння. Я не кажу про безпосереднє вручення, бо тут насправді багато нюансів.

Вважаю, що прискорити процес розгляду та підписання – це вкрай важливо. Адже паралельно хтось думає, як мотивувати йти в армію?