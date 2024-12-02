Герои просто не доживают до получения награды

Героические ребята, которые своими подвигами заслуживают медали или ордена, не доживают до момента соответствующего указа. То, что они заслужили при жизни, им присваивается посмертно и ждать надо еще много времени (пока будет свидетельство о смерти и прочее). Об этом заявил Святослав Паламар, сообщает 24 Канал.

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Есть нередки случаи, когда военнослужащие совершают по два или три героических поступка в течение указанного времени. Вопрос их соответствующего справедливого поощрения является очень и очень важным.

Чтобы не быть голословным напишу, что соответствующий указ о награждении бойцов НГУ, в структуру которой входит наше подразделение, был опубликован в октябре, а представление на них делали еще летом.

Военные воюют на самых горячих участках фронта и ценой своей жизни и здоровья защищают тех, кто в 17:00 идет домой и откладывает в ящик кучу наградных листов, потому что рабочий день заканчивается.

Справедливости ради скажу, что достаточно оперативно работает ведомственная система отличий, но есть определенная градация. Мотивация для военных состоит не только из наград, влияет и оперативность их присвоения. Я не говорю о непосредственном вручении, потому что здесь на самом деле много нюансов.

Считаю, что ускорить процесс рассмотрения и подписания – это крайне важно. Ведь параллельно кто-то думает, как мотивировать идти в армию?