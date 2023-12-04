Начались консультации с ЕС о коллективных гарантиях безопасности для Украины

4 декабря стартовал первый раунд консультаций с Европейским Союзом по коллективным гарантиям безопасности. По поручению президента Украины и главы Офиса Президента этим занялся Игорь Жовква.

Заместитель руководителя ОП начал первый раунд консультаций с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по миру, безопасности и обороне Шарлем Фризом. Обратите внимание, что консультации – логическое продолжение Совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года.

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Обсудили видение подходов к гарантиям безопасности

Будущее членство Украины в ЕС само по себе является мощной гарантией безопасности нашего государства и европейского сообщества в целом. Мы очень ценим, что уже на этом этапе обсуждаем конкретные шаги для укрепления нашей общей безопасности и усиления устойчивости Украины,

– подчеркнул Игорь Жовква.

Стороны в ходе консультаций обменялись видением подходов к будущим гарантиям безопасности ЕС. Акцент сделали на безопасно-оборонном сегменте.

Также Игорь Жовква отметил весомый вклад Евросоюза в укрепление безопасности и обороноспособности Украины. В частности, речь идет о поддержке ВСУ через Европейский фонд мира и деятельность Миссии ЕС по военной помощи.

Заместитель главы ОП передал Шарлю Фризу от имени Владимира Зеленского государственная награда – орден "За заслуги" III степени. Его отметили весомый вклад в укрепление и поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Тем временем Белый дом обратился к Конгрессу. Парламентариев призывают срочно выделить помощь Украине.

В Белом доме отмечают, что не хватает времени

Директор Управления и бюджета Шаланда Янг в письме, обнародованном 4 декабря, предупредила лидеров Палаты представителей и Сената. Она подчеркнула, что возможно окончание денег, а также поставки оружия и помощи нашему государству.

По словам Янг, если до конца этого года соответствующее решение не будет принято, это "поставит Киев на колени на поле боя", а также "увеличит вероятность военных побед России".

Без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования по военным запасам США,

– написала Янг.

Она подчеркнула, что США свои финансовые ресурсы, предназначенные для поддержки экономики Украины, уже исчерпали. Также добавила, что если экономика нашего государства терпит крах, то это сделает нацию неспособной поддерживать продолжающийся конфликт.