Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер по отдельности выступили с заявлениями, в которых осудили беспорядки в Вашингтоне 6 января. А некоторые из них даже прямо обвинил во всем Дональда Трампа.

Экс-президенты США раскритиковали действия Трампа

Барак Обама (президент США в 2009 – 2017) и Билл Клинтон (1993 – 2001), оба из Демократической партии, вечером 6 января обнародовали заявления, пишет 24 канал. А в них – возложили ответственность за беспорядки в Вашингтоне на действующего президента – республиканца Дональда Трампа.

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По мнению Барака Обамы, Трамп "подстрекал к насилию в Капитолии". А жуткие события 6 января во США "являются позором" для страны.

История запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии – и подстрекательства действующего президента, который продолжал необоснованно врать о результатах легитимных выборов, – как момент наибольшего позора и стыда для нашей нации,

– написал Обама в твиттере.

Вот мое заявление о сегодняшнем насилии в Капитолии. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya - Барак Обама (@BarackObama) 7 января 2021 г.

Билл Клинтон также считает, что Трамп и его сторонники разожгли ситуацию, "чтобы отменить результаты проигранных выборов". Беспорядки же Клинтон назвал "беспрецедентной атакой" на политические институты США.

Матч был зажжен Дональдом Трампом и его самыми горячими помощниками, в том числе многими в Конгрессе, чтобы отменить результаты проигранных им выборов.



Выборы были свободными, счет был честным, результат окончательный. Мы должны завершить мирную передачу власти, предписанную нашей Конституцией. - Билл Клинтон (@BillClinton) 7 января 2021 г.

Также демократ и президент США в 1977 – 1981 Джимми Картер о Трампе решил не вспоминать. Однако осудил насилие и призвал участников беспорядков разойтись.

А вот представитель Республиканской партии Джордж Буш-младший (возглавлял страну в 2001 – 2009) был куда более резким.

Так спорят об итогах выборов в банановых республиках. Я поражен, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов,

– подчеркнул Буш.

Вероятно, Буш-младший под безрассудными лидерами имел в виду таки Трампа. Ведь именно его сторонники 6 января штурмовали здание Конгресса. Следствием чего стала гибель по меньшей мере одного человека.