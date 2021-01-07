"Бананова республіка": 4 експрезиденти США емоційно засудили заворушення й дії Трампа
Колишні президенти США Барак Обама, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Джиммі Картер кожен окремо виступили із заявами, в яких засудили заворушення у Вашингтоні 6 січня. А дехто із них навіть прямо звинуватив у всьому Дональда Трампа.
Експрезиденти США розкритикували дії Трампа
Барак Обама (президент США у 2009 – 2017) і Білл Клінтон (1993 – 2001), обоє з Демократичної партії, ввечері 6 січня оприлюднили заяви, пише 24 канал. А в них – поклали відповідальність за заворушення у Вашингтоні на чинного президента – республіканця Дональда Трампа.
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На думку Барака Обами, Трамп “підбурював до насильства в Капітолії”. Тож моторошні події 6 січня у США "є ганьбою" для країни.
Історія запам’ятає сьогоднішню жорстокість у Капітолії – і підбурювання чинного президента, який продовжував необгрунтовано брехати про результати легітимних виборів, – як момент найбільшої ганьби й сорому для нашої нації,
– написав Обама у твіттері.
Білл Клінтон також вважає, що Трамп і його прихильники розпалили ситуацію, "аби скасувати результати програних виборів”. Заворушення ж Клінтон назвав "безпрецедентною атакою" на політичні інститути США.
Також демократ та президент США у 1977 – 1981 Джиммі Картер про Трампа вирішив не згадувати. Одначе засудив насильство і закликав учасників заворушень розійтися.
А от представник Республіканської партії Джордж Буш-молодший (очолював країну у 2001 – 2009) був куди різкішим.
Так сперечаються про підсумки виборів у бананових республіках. Я вражений, як нерозважливо поводяться деякі політичні лідери після виборів,
– наголосив Буш.
Ймовірно, Буш-молодший під нерозважливими лідерами мав на увазі таки Трампа. Адже саме його прихильники 6 січня штурмували будівлю Конгресу. Наслідком чого стала загибель щонайменше однієї людини.
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