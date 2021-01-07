Колишні президенти США Барак Обама, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Джиммі Картер кожен окремо виступили із заявами, в яких засудили заворушення у Вашингтоні 6 січня. А дехто із них навіть прямо звинуватив у всьому Дональда Трампа.

Експрезиденти США розкритикували дії Трампа

Барак Обама (президент США у 2009 – 2017) і Білл Клінтон (1993 – 2001), обоє з Демократичної партії, ввечері 6 січня оприлюднили заяви, пише 24 канал. А в них – поклали відповідальність за заворушення у Вашингтоні на чинного президента – республіканця Дональда Трампа.

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На думку Барака Обами, Трамп “підбурював до насильства в Капітолії”. Тож моторошні події 6 січня у США "є ганьбою" для країни.

Історія запам’ятає сьогоднішню жорстокість у Капітолії – і підбурювання чинного президента, який продовжував необгрунтовано брехати про результати легітимних виборів, – як момент найбільшої ганьби й сорому для нашої нації,

– написав Обама у твіттері.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

Білл Клінтон також вважає, що Трамп і його прихильники розпалили ситуацію, "аби скасувати результати програних виборів”. Заворушення ж Клінтон назвав "безпрецедентною атакою" на політичні інститути США.

The match was lit by Donald Trump and his most ardent enablers, including many in Congress, to overturn the results of an election he lost.



The election was free, the count was fair, the result is final. We must complete the peaceful transfer of power our Constitution mandates. — Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021

Також демократ та президент США у 1977 – 1981 Джиммі Картер про Трампа вирішив не згадувати. Одначе засудив насильство і закликав учасників заворушень розійтися.

А от представник Республіканської партії Джордж Буш-молодший (очолював країну у 2001 – 2009) був куди різкішим.

Так сперечаються про підсумки виборів у бананових республіках. Я вражений, як нерозважливо поводяться деякі політичні лідери після виборів,

– наголосив Буш.

Ймовірно, Буш-молодший під нерозважливими лідерами мав на увазі таки Трампа. Адже саме його прихильники 6 січня штурмували будівлю Конгресу. Наслідком чого стала загибель щонайменше однієї людини.

Найголовніше про заворушення у Вашингтоні 6 січня – читайте у матеріалі 24 каналу.