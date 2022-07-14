4 ракеты над Винницкой областью сбили силы ПВО

российские оккупанты днем ​​14 июля нанесли ракетный удар по Виннице. Силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. В то же время в 11:02 стало известно о "прилетах" по городу. Предварительно удары нанесли 3 российские ракеты.

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Что известно о ракетных обстрелах Винницы

По данным Нацполиции, предварительно зафиксированы 3 российские ракеты, которые попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали жилые дома, расположенные поблизости.

По состоянию на 11:30 известно о 6 раненых и 2 погибших, среди которых – ребенок.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели,

– рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Глава городского совета добавил, что на место атаки выехали экстренные службы, в частности, специализированная следственно-оперативная группа Главного следственного управления Нацполиции Украины и криминалистическая лаборатория.

Винничан призывают соблюдать правила безопасности

Жителей города призвали не покидать укрытий до сигнала об отбое. Также ни в коем случае не стоит делать фото и видео мест, куда попали вражеские ракеты. Пожалуйста, не будьте сообщниками российских военных с помощью необдуманных постов в социальных сетях.

Реакция Офиса Президента

По состоянию на 11:55 на обстрел отреагировали Владимир Зеленский и Андрей Ермак. В Офисе Президента в очередной раз отметили необходимость признать агрессора – страной-спонсором терроризма и подчеркнули, что убийство мирного населения в Виннице – это очередной террористический акт.

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