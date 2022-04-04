Зачистка Сумской области и вероятное наступление на Северодонецк: основное за 40 день войны

Украинские военные и весь наш народ уже 40 дней мужественно противостоят российской армии. Сегодня мы еще на день приблизились к празднованию победы.

Весь мир восхищается отважностью украинцев, которые борются с "второй армией" мира. О главных событиях 40 дня войны читайте в материале 24 канала.

К теме Удар по Василькову, зверства оккупантов в Киевской области: основное за 39 день войны

Новость дополняется…

05:30 Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на зверства оккупантов в Киевской области. Он заявил, что защитникам Украины больше всего нужны три вещи. По его словам, это оружие, оружие и оружие.

Преступников надо называть преступниками, привлекать их к ответственности и осуждать. Фото из Бучи опровергают убеждение, что нужно искать компромисс любой ценой. На самом деле защитникам Украины больше всего нужны три вещи: оружие, оружие и еще оружие,

– подчеркнул политик.

04:30 Россияне похитили четырех активистов в Новой Каховке во время протеста в городе.

Согласно данным местных властей, враги на украинской земле похитили:

Юрия Васильевича Гедзика, 1974 года рождения;

Игоря Владимировича Бахура, 1983 года рождения;

Анатолия Александровича Качинского, 1985 года рождения;

Елену Бубнову, 1990 года рождения.

02:01 Из Сумской области Вооруженные Силы Украины вывели российскую технику и большинство солдат. В частности наши военные прогнали колонны оккупантов, которые заходили в область.

Сегодня еще рано говорить о полном тотальном освобождении области, но техника, броня, артиллерия вышли. Остались еще некоторые небольшие группы, которые сейчас обнаруживаются, проводится зачистка Сумской области, Конотопского района,

– пояснил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

01:59 3 апреля Воздушные силы сбили вертолет и 2 самолета оккупантов. Украинские защитники уже обезвредили примерно 18 тысяч российских военных.

01:15 Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты в ближайшие сутки могут начать наступление на Северодонецк и Великую Новоселку.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжил сосредотачивать основные усилия на захвате населенных пунктов:

Рубежное;

Попасная;

Троицкое;

Авдеевка;

Марьинка;

Красногоровка.

00:09 В штабе ООС сообщили, что на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за прошедшую неделю успешно отбили 51 атаку врага и уничтожили более 200 единиц техники россиян.

При этом наши защитники уничтожили: