Жителю Киевщины, который угрожал убийством за замечание, грозит до 2 лет колонии

Следователи полиции квалифицировали поступок 40-летнего жителя Софиевской Борщаговки как угрозу убийством. 21 июля он приставил к голове мужчины пистолет только из-за замечания о неадекватной парковке.

Как сообщили в полиции Киева, правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении. Вскоре ему будут выбирать меру пресечения.

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Если суд признает фигуранта дела виновным, ему грозит до 6 месяцев ареста или до 2 лет ограничения свободы.

Что известно о конфликте на парковке ЖК в Софиевской Борщаговке

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса "София от Мартынова". 40-летний мужчина припарковал свою машину с нарушением правил и заблокировал машину соседа.

Из-за этого 30-летний местный житель сделал нарушителю замечание. Однако тот отреагировал крайне агрессивно – достал пистолет и приставил его к голове потерпевшего.

Судя по тому, что в полиции не говорят о незаконном обращении с оружием, пистолет мужчині оказался травматическим и зарегистрированным. Такое оружие в Украине разрешено иметь правоохранителям, судьям, журналистам и военнослужащим. Впрочем, не исключена вероятность, что оружие было пневматическим. Ее может купить любой совершеннолетний.

Поступок злоумышленника оценили как угрозу убийства.

На днях ему объявили о подозрении в совершении преступления.