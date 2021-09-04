40 спектаклей на 20 локациях: в Херсоне стартовал масштабный фестиваль "Мельпомена Таврии"

Херсон превратился в центр сценического искусства. В городе стартовало международное театральное событие "Мельпомена Таврии". Это уже 23 фестиваль подряд, который собирает актеров и режиссеров из многих стран.

Паузу между фестивалями не смогла поставить даже пандемия. Стартовал фестиваль традиционным карнавальным шествием от центральной площади города.

К теме Лучшие концерты и фестивали осени: Монатик, Джамала, Comic Con Ukraine 2021

В ярком событии приняли участие представители театральных трупп и горожане.

Шествие изменило маршрут

В 2021 году масштабное театральное шествие изменило маршрут – теперь финиширует на городской набережной. Режиссер Сергей Павлюк рассказал, что давно мечтал, чтобы ходили не к театру, а к Днепру.

"Так ходили наши предки, тянули сюда дрова и делали фрегаты. Теперь у нас фестиваль начинается с улицы и переходит в Днепр", – пояснил Павлюк.

Я счастлив, народ счастлив, все будет хорошо,

– подчеркнул режиссер.

Что покажут зрителям

В фестивале принимают участие театры из восьми стран. В частности, приехали известные драматурги и режиссеры.

2 года назад мы привозили сюда спектакль по Гоголю. Теперь же хотим представить украинскому зрителю чисто турецкий спектакль, с нашими традициями,

– отметил турецкий режиссер Кубилай Эрделикара.

Программа "Мельпомены" достаточно насыщенная. На 20 локациях в Херсоне и за его пределами покажут 40 спектаклей. "Хозяин" сцены – Херсонский академический театр – покажет постановку о войне в Украине.



Зрителям покажут удивительное действо / Фото "Суспільного"

"Спецпроект, который мы выпустили к 30 годовщине Независимости Украины, в постановке Андрея Мая. Называется проект "6 з половиною". Именно столько лет идет война в Украине", – отметил президент фестиваля Александр Книга.

Спектакль базируется на свидетельствах очевидцев, переселенцев и людей, которые вынуждены были покинуть зону.

Новый формат, чтобы выжить

Участники фестиваля не скрывают, что последние 2 года – очень тяжелые для украинского искусства. Чтобы выжить, театрам пришлось искать новый формат работы.

"Когда был полный локдаун, мы это время использовали для создания базы, новых спектаклей. Какой бы год ни был тяжелый, вы понимаете – пока есть творческое дыхание, желание, любовь к делу, то оно будет идти", – подытожил директор Николаевского театра Николай Берсон.



Стартовал уже 23 традиционный фестиваль / Скриншот из видео

Гоголевская "Шинель" – этой мощной постановкой от Национального академического молодого театра стартовал фестиваль.

В финале определят лучшие постановки и актеров. Продлится "Мельпомена Таврии" неделю.