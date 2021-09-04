Паузу поміж фестивалями не змогла поставити навіть пандемія. Стартував фестиваль традиційною карнавальною ходою від центральної площі міста.

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У яскравому дійстві взяли участь представники театральних труп та містяни.

Хода змінила маршрут

У 2021 році масштабна театральна хода змінила маршрут – тепер фінішує на міській набережній. Режисер Сергій Павлюк розповів, що давно мріяв, щоб ходили не до театру, а до Дніпра.

"Так ходили наші предки, тягнули сюди дрова і робили фрегати. Тепер у нас фестиваль починається з вулиці і переходить у Дніпро", – пояснив Павлюк.

Я щасливий, народ щасливий, все буде добре,

– наголосив режисер.

Що покажуть глядачам

У фестивалі беруть участь театри з восьми країн. Зокрема, приїхали відомі драматурги та режисери.

2 роки тому ми привозили сюди виставу за Гоголем. Тепер же хочемо представити українському глядачу чисто турецьку виставу, з нашими традиціями,

– зауважив турецький режисер Кубілай Ерделікара.

Програма "Мельпомени" досить насичена. На 20 локаціях у Херсоні та за його межами покажуть 40 вистав. "Господар" сцени – Херсонський академічний театр – покаже постановку про війну в Україні.



Глядачам покажуть дивовижне дійство / Фото "Суспільного"

"Спецпроєкт, який ми випустили до 30 річниці Незалежності України, в постановці Андрія Мая. Називається проєкт "6 з половиною". Саме стільки років йде війна в Україні", – зазначив президент фестивалю Олександр Книга.

Вистава базується на свідченнях очевидців, переселенців та людей, які змушені були покинути зону.

Новий формат, щоб вижити

Учасники фестивалю не приховують, що останні 2 роки – дуже важкі для українського мистецтва. Щоб вижити, театрам довелося шукати новий формат роботи.

"Коли був повний локдаун, ми цей час використовували для створення бази, нових вистав. Який би рік не був важкий, ви розумієте – поки є творчий подих, бажання, любов до справи, то вона буде йти", – підсумував директор Миколаївського театру Микола Берсон.



Стартував вже 23 традиційний фестиваль / Скриншот з відео

Гоголівська "Шинель" – цією потужною постановкою від Національного академічного молодого театру стартував фестиваль.

У фіналі визначать найкращі постановки та акторів. Триватиме "Мельпомена Таврії" тиждень.