40 тысяч людей без света и еды – враг не дает эвакуировать мирное население

Для русских оккупантов не существует никаких моральных норм или элементарного понимания понятия "человечность".

Российские оккупанты обстреливают жилые районы украинских городов из реактивной артиллерии. Как выяснилось, циничность неприятеля не знает никаких границ.

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Враг не дает эвакуировать мирных людей

Из-за действий российских оккупантов на востоке Украины без света и еды оказалось 40 тысяч мирных людей. Украина готова провести их эвакуацию, но враг не дает осуществить этот план.

Особо остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана, Талановка, где продолжаются активные боевые действия. Но российская сторона не дала ответа на эвакуацию населения,

– сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Критическая ситуация также в городе Буча Киевской области. Правительство создало координационный центр и делает все возможное, чтобы обеспечить население лекарствами, продуктами, водой и горючим.

Напомним, враг хочет создать проблемы с сигналом и сообщить, что Киев капитулировал. Владимир Зеленский и ВСУ сообщали: это фейк, украинский народ ведет активную борьбу против оккупантов, вариант с капитуляцией не рассматривается.