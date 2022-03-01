Російські окупанти обстрілюють житлові райони українських міст з реактивної артилерії. Як з'ясувалося, цинічність ворога не знає жодних меж.

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Ворог не дає евакуювати мирних людей

Через дії російських окупантів на сході України без світла та їжі опинилось 40 тисяч мирних людей. Україна готова провести їх евакуацію, але ворог не дає здійснити цей план.

Особливо гостро стоїть питання евакуації людей із міст Волноваха, Сартана, Таланівка, де тривають активні бойові дії. Але російська сторона не дала відповіді щодо евакуації населення,

– повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Критична ситуація також у місті Буча, що на Київщині. Уряд створив координаційний центр та робить усе можливе, щоб забезпечити населення ліками, продуктами, водою та пальним.

Нагадаємо, ворог хоче створити проблеми з сигналом та повідомити, що Київ капітулював. Володимир Зеленський та ЗСУ повідомляли: це фейк, український народ веде активну боротьбу проти окупантів, варіант з капітуляцією не розглядається.

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