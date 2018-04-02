41-летняя актриса Эльза Патаки показала фигуру в бикини: фото

Звездные супруги Крис Хемсворт и Эльза Патаки отправились праздновать пасхальный уикенд в Австралию.

41-летняя Патаки мать троих детей, но ее фигуре могут позавидовать многие женщины. Испанская актриса была в прекрасной форме во время отдыха на пляже в Байрон-Бей.

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Эльза Патаки

Эльза с детьми

Эльза с детьми

Крис и Эльза наслаждались уик-эндом в кругу друзей, среди которых был актер Мэтт Дэймон с женой Лучано Баррозо.

Крис Хемсворт и Метт Деймон

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Кто такая Эльза Патаки?



Испанская актриса, известная ролями в двух часть фильма "Форсаж". Патаки замужем за австралийским актером Крисом Хемсвортом, у пары трое детей.