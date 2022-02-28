4500 российских солдат убиты в Украине, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам 28 февраля. Он заявил, что на 5-й день войны уже убито 4500 российских оккупантов.

Президент уверяет, что Россия не верила в столь мощную и сильную реакцию, но украинцы это изменили. Также наше государство благодарно партнерам за помощь, сообщает 24 канал.

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Россия несет такие потери, словно война прошла и по их территорией. Уже 4500 российских солдат убиты. Ради чего вы все сюда пришли?

– спросил Зеленский у оккупантов.

Он также призвал российскую армию бросать технику и уходить. А еще не верить их командирам и пропагандистам, а спасать свои жизни.

Зеленский назвал количество убитых русских солдат: смотрите видео

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